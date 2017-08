NVIDIA ist fleißig dabei, das Stream-Angebot von Spielen auf der Set-Top-Box zu erweitern und hat sich nun einige Spiele von Publisher 2K gesichert, darunter auch BioShock.

Neben dem Auftakt für alle Geforce NOW-Abonnenten, Bioshock Remastered, werden in den kommenden Wochen noch drei weitere Spiele ihren Weg auf NVIDIAs SHIELD finden. Die insgesamt 4 Neuzugänge sind

Abgerundet wird das 2K Lineup von Borderlands, das bereits per GeForce NOW erhältlich ist.

Geforce Now ermöglicht es euch, Spiele zu zocken, ohne diese lokal installieren zu müssen. Das Ganze läuft via Stream, sprich die Titel laufen auf den Servern von NVIDIA und werden direkt auf euer Shield TV gestreamed, während eure Aktionen am Controller direkt an den Server übertragen werden, was im Falle von Geforce Now erfreulich latenzarm funktioniert. Eine entsprechend starke Internetverbindung sollte allerdings vorhanden sein, um eine vernünftige Bildqualität zu gewährleisten.