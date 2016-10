Der Game Director von Nioh hat sich zur Spielzeit und einer möglichen PC-Fassung geäußert. Außerdem soll es keinen Easy-Mode geben.

Im Februar 2017 wird Nioh in den Handel kommen. Nun gibt es neue Infos zur Spielzeit, einer möglichen PC-Version und einem potentiellen Easy-Mode.

In einem Interview hat sich Fumihiko Yasuda, Game Director bei Team Ninja, zu den Themen geäußert. So soll sich die Zeit, die man für das Durchspielen des Titels benötigt, auf rund 70 Stunden belaufen. Sie fällt offenbar so hoch aus, da nicht geplant ist, einen einfachen Modus zu implementieren. Genauso wenig hat man derzeit vor, eine PC-Fassung des Titels auf den Markt zu bringen. Das bedeutet, dass sich Interessenten mit der PlayStation-4-Version trösten müssen, wenn diese am 9. Februar 2017 erscheint.