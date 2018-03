Heute ist offiziell der Start in den Frühling und das feiert euch Nintendo. In Kürze beginnt eine große Verkaufsaktion im eShop, in deren Rahmen ihr euch satte Rabatte auf etliche Switch-, 3DS- und Wii-U-Titel sichern könnt.

Auch wenn es in weiten Teilen Deutschlands derzeit noch nicht so aussieht bzw. sich nicht so anfühlt: Heute ist offiziell der Start des Frühlings - und das will auch Nintendo gebührend feiern. Deshalb gibt es eine neue Verkaufsaktion im eShop, in deren Rahmen ihr euch insgesamt über 140 Spiele mit Rabatten von bis zu 50 Prozent sichern könnt.

Die Aktion beginnt am Donnerstag, den 22. März um 15:00 Uhr und dauert dann bis zum 05. April um 23:59 Uhr an. Zwei Wochen lang könnt ihr euch dann auch aktuelle Switch-Titel wie ARMS, DOOM, L.A. Noire, The Elder Scrolls V: Skyrim, Rocket League oder FIFA 18 kostengünstig zulegen. Den größten Rabatt bekommt dabei beispielsweise der Fussball-Titel von EA verpasst, der statt der empfohlenen 59,99 Euro dann nur noch 29,99 Euro kosten wird.

Auch auf dem 3DS gibt es etliche reduzierte Top-Titel abzustauben, darunter Xenoblade Chronicles 3D, The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D oder Monster Hunter Stories. Streicht euch den Termin also schonmal rot im Kalender an, solltet ihr eine Nintendo-Plattform besitzen, und stattet dem eShop ab Donnerstag einen Besuch ab.