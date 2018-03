Nach der Nintendo Direct Mini Anfang des Jahres warten wir weiter auf eine größere Direct-Konferenz, auf der zahlreiche kommende Switch-Blockbuster gezeigt und vorgestellt werden sollen. Womöglich ist es nun sogar schon diese Woche soweit.

Nach der Mini-Ausgabe der ersten Nintendo Direct Anfang des Jahres halten sich Gerüchte um eine größere Veranstaltung dieser Art noch im ersten Teil des Jahres hartnäckig. Bis dato haben wir auf das Event weiter gewartet und auch eine offizielle Ankündigung gibt es seitens Nintendo - wie gewohnt - noch nicht, dennoch könnte es jetzt endlich soweit sein.

Grund zur Annahme liefert der für gewöhnlich gut informierte Insider Marcus Sellars, der sich nun via Twitter zu Wort gemeldet hat. Bereits in der Vergangenheit hat er wichtige Infos zutreffend geleakt und womöglich gesellt sich nun ein weiterer Treffer hinzu. Laut Sellars nämlich wird Nintendo die große Direct-Konferenz noch in dieser Woche, nämlich am morgigen Donnerstag, den 08. März 2018 abwickeln.

Wie gewohnt nannte Sellars für diese Behauptung keine Quelle, so dass die Info dennoch mit Vorsicht zu genießen ist. Allerdings hat er in der Vergangenheit wie erwähnt schon einige Treffer gelandet, weswegen mehr als eine bloße Behauptung dahinter stecken könnte.

Die Direct-Ausgabe dürfte sich auch auf Titel konzentrieren, die nach dem ersten Quartal 2018 für die Switch erscheinen. Gut möglich, dass Nintendo einen ersten Blick auf Sommer und Herbst des Jahres richtet. Frühere Gerüchte um eine weitere Direct im Frühjahr gingen auch von ersten Szenen und Infos der kommenden Blockbuster Metroid Prime 4 und zum Pokémon RPG für Switch aus.