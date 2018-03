Die Gerüchte hatten recht: Nintendo hat eine halbstündige Direct angekündigt. Sehen wir jetzt Metroid Prime 4 oder Pokémon für Switch?

Immer wieder gab es in den letzten Wochen Gerüchte zu einer neuen großen Nintendo Direct. Das letzte hat sich als wahr herausgestellt. Wie Nintendo soeben auf Twitter mitgeteilt hat, wird morgen, am 8. März um 23 Uhr eine halbstündige Präsentation ausgestrahlt. Jetzt geht natürlich das große Rätselraten los, was Nintendo für die kommenden Monate anzukündigen hat.

Offiziell wird natürlich noch nicht viel preisgegeben. Im Tweet heißt es, dass wir uns nicht nur auf Informationen zu kommenden Spielen für die Switch, sondern auch für den 3DS freuen dürfen. Außerdem erwarten uns mehr Details zu Mario Tennis Aces, das in der vergangenen Nintendo Direct Mini angekündigt wurde und noch im Frühjahr erscheinen soll. Gibt es einen weiteren Infohappen zu Metroid Prime 4? Vielleicht sogar eine Enthüllung von Animal Crossing oder dem angekündigten Pokémon-RPG für die Switch? Wir halten euch auf dem Laufenden.

Während der letzten Direct Mini hat Nintendo vor allen Dingen kleinere Indie-Titel und Ports präsentiert. Das Highlight der Ausstrahlung war das Dark Souls Remaster, das im Mai nicht nur für die üblichen verdächtigen Konsolen, sondern auch auf der Switch veröffentlicht wird.