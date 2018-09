Die Gerüchte haben sich bestätigt: Nintendo strahlt schon sehr bald eine neue Direct-Präsentation aus. Erwartet werden unter anderem folgende Themen.

Nintendo wird in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 00:00 Uhr eine Direct-Präsentation ausstrahlen. In dem offiziellen Tweet heißt es, die Präsentation wird circa 35 Minuten dauern. Darin sollen wir das Neueste zu kommenden Titeln für die Switch und den 3DS erfahren. Super Mario Party und Luigi's Mansion erhalten sicher ihre Slots in dieser Zeit.

Möglicherweise wird es auch konkretere Informationen zum kommenden Nintendo-Switch-Online-Dienst geben, zu dem das Unternehmen bislang immer noch essentielle Details verschweigt. Dabei startet der kostenpflichtige Service bereits in der zweiten Monatshälfte, ohne dass es einen genaueren Termin gibt. Auch die vollständige Liste der zum Start verfügbaren NES-Titel wurde noch nicht enthüllt.

In 35 Minuten kann allerdings einiges passieren. Vielleicht sehen wir neben Pokémon Let's Go Pikachu / Evoli und Super Smash Bros. Ultimate auch die ein oder andere Überraschung für die Switch. Werdet ihr aufbleiben, um euch die Direct ansehen zu können?