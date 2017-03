Anscheinend plant Nintendo eine Verdopplung der Produktionsmenge der Nintendo Switch. Das geht aus einem Bericht von The Wall Street Journal hervor und bezieht sich auf das anstehende Geschäftsjahr 2018.

Nintendo konnte mit dem Launch der Nintendo Switch einige Erfolge erzielen. So stellte die Hybrid-Konsole in einigen Regionen und Ländern neue interne Rekorde auf. Unter anderem in den USA und Europa ist die Switch die meist verkaufte Nintendo-Konsole am Launch-Wochenende. Auch der wichtigste Starttitel, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, erzielte in diversen Ländern ähnliche Bestmarken und schlug dabei sogar Wii Sports. Angesichts der teilweise noch immer vorherrschenden Konsolen-Knappheit, ist es wenig überraschend, dass Nintendo einem Bericht von The Wall Street Journal scheinbar eine Verdopplung der Switch-Produktionsmenge plant.

Für das am 1. April 2017 startende nächste Geschäftsjahr war den Angaben zufolge bisher eine Produktion von 8 Millionen Nintendo-Switch-Konsolen eingeplant. Diese Menge soll aufgrund des Erfolgs und der weltweit hohen Nachfrage des sowohl am Fernseher als auch unterwegs nutzbaren Systems auf 16 Millionen erhöht werden. Vergleichbar ist die Situation mit der Nintendo Wii, die sich nach ihrem Launch im November und Dezember 2006 ebenfalls zu einem großen Erfolg entwickelte.

Nintendo hat sich zu dem Bericht von The Wall Street Journal bisher nicht geäußert. Eine Bestätigung der Switch-Produktionsmengen-Verdopplung steht damit noch aus. Die Nintendo Switch ist weltweit am 3. März 2017 erschienen. Neben dem neusten Zelda-Spiel wurde der Konsolen-Launch unter anderem von 1-2 Switch und Super Bomberman R begleitet. Mit weiterhin hohen Switch-Verkaufszahlen in Japan bleibt die Hybrid-Konsole in Fernost erfolgreich.