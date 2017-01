Langsam aber sicher begeben wir uns in die heiße Phase der Vorstellung der Nintendo Switch. Nun hat ein britischer Händler einen möglichen Preis und Erscheinungstermin genannt.

In nicht einmal einer Woche wissen wir endlich definitiv, wann die Nintendo Switch erscheinen und was sie kosten wird. Vorab hat nun ein weiterer Händler die Konsole in sein Programm aufgenommen und gar mit einem Preis sowie Termin versehen. Ein Leak, der sich am Ende sogar als korrekt herausstellen könnte?

Dabei handelt es sich um den britischen Händler GameSeek, der die neue Konsole von Nintendo zum Preis von 198,50 Pfund anbietet, was umgerechnet knapp 235 Euro entspricht. Als Erscheinungstermin wird zudem der 17. März 2017 genannt. Interessant daran ist, dass der Händler eine Preisgarantie für Vorbesteller gibt. Das bedeutet, dass alle Vorbesteller die Switch für den angegebenen Preis erhalten.

Jedoch handelt es sich dabei weiterhin noch um keine offiziellen Infos. Diese wird es erst am 13. Januar um 05:00 Uhr morgens geben. Denn zu diesem Zeitpunkt findet das große Reveal-Event in Japan statt.