Unter anderem Ubisoft und Bandai Namco haben ihre ersten Titel für Nintendo Switch angekündigt. Darunter kleinere Überraschungen und vor allem Ports.

Allmählich legt sich der Staub nach der Nintendo-Switch-Präsenation und auch die Publisher, die nicht auf der Bühne zu Gast waren, melden sich nun mit ihrem kommenden Line-up zu Wort. Ubisoft bedient die Hybridkonsole zunächst mit Steep, Just Dance 2017 und Rayman Legends: Definitive Edition.

"Ubisoft wird zunächst Just Dance 2017, Rayman Legends: Definitive Edition und Steep auf die Nintendo Switch bringen. Wir sind stolz darauf, eng mit Nintendo an dieser neuen Konsole zu arbeiten und werden sicherstellen, dass die Spieler wunderbare Spiele genießen können, welche eine Philosophie mit der Konsole teilen: Eine gute Zugängigkeit und die Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen. Diese drei Titel sind nur der Anfang. Wir werden in der Zukunft über weitere kommende Projekte sprechen.

Bandai Namco indes streute einige Eindrücke kurz vor Ende des Streams ein. Darunter Dragon Ball Xenoverse 2, ein Tales-of-Titel und etwas zu Taiko Drum Master. Einige japanexklusive Titel können dank des entfallenen Region Locks nun auch hierzulande gespielt werden.

Von Capcom hingegen ist Ultra Street Fighter II: The Final Challengers zu erwarten. "Capcom ist erfreut euch mitteilen zu können, dass Ultra Street Fighter II: The Final Challengers für Nintendo Switch erscheinen wird! Street Fighter II, das Spiel, das in den 1990ern das Genre revolutionierte, kehrt mit all den altbekannten Charakteren sowie einer Menge neuer Features und zwei neuen Kämpfern zurück: Evil Ryu und Violent Ken."

Von SEGA kommt bereits im Frühjahr Sonic Mania auf Nintendo Switch. Während der Präsentation waren auch kurze Ausschnitte eines neuen 3-D-Sonic zu sehen. Auch viele Indie-Entwickler wie Shin'en haben ihren Support angekündigt. Was haltet ihr von dem Line-up? Tröstet es euch über das nach aktuellem Stand eher dünnen Launch-Aufgebot hinweg?