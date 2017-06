Aktuell könnt ihr mit der Switch noch kostenfrei online zocken, doch das soll sich bekanntermaßen ändern. Nun hat Nintendo in den USA erste konkrete Details bekanntgegeben.

Der kostenpflichtige Online-Service war bis dato für Herbst 2017 angekündigt, wird aber zumindest in den Vereinigten Staaten in dieser Form erst 2018 starten; dort bleiben damit auch Online-Partien noch im kompletten Jahr 2017 kostenfrei. Ob das so auch in hiesigen Gefilden gelten wird, bleibt abzuwarten, denn die deutsche offizielle Webseite wurde dem entsprechenden Info-Update noch nicht unterzogen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber sicherlich nicht gering.

Ab 2018 müsst ihr dann ein Abo abschließen, wenn ihr Switch-Titel weiter online zocken wollt. Das Gute daran ist: Frühere Gerüchte, wonach das Nintendo-Angebot deutlich günstiger ausfallen wird, als die der Konkurrenz von Sony (PlayStation Plus) und Microsoft (Xbox Live Gold) bewahrheiten sich. Für eine 12-monatige Mitgliedschaft beim Nintendo Switch Online Service werden in den USA 19,99 US-Dollar fällig. Als kürzere Optionen stehen eine einmonatige Mitgliedschaft für 3,99 Dollar sowie eine dreimonatige Mitgliedschaft für 7,99 Dollar zur Wahl. Auch hier stehen die lokalen Preise in Euroa zunächst noch aus.

Über den Switch Online Service erhalten Abonnenten dann künftig neben dem Zugang zu Online-Matches auch eShop-Preisnachlässe, einen Voice Chat via Smartphone-App und Zugriff auf monatlich ein Spiel aus einer Sammlung von klassischen Nintendo-Spielen garniert mit Online-Features. Dazu zählen beispielsweise Super Mario Bros. 3, Balloon Fight und Dr. Mario. Diese Features wird es jedoch auch erst 2018 geben, denn bis dorthin hat sich der Start des kostenpflichtigen Online-Dienstes eben verzögert.