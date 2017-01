Zahlreiche Titel hat Nintendo heute während seiner Präsentation für die Switch angekündigt. Doch welche davon werden denn nun eigentlich zum Launch erhältlich sein? Eine Bestandsaufnahme.

Zur Veröffentlichung der Nintendo Switch am 03. März 2017 wird es natürlich auch einige erste Titel für die Plattform geben. Der System-Seller schlechthin dürfte The Legend of Zelda: Breath of the Wild werden, das nun doch zur Veröffentlichung der Konsole ebenfalls zu haben sein wird. Darüber hinaus hat Nintendo noch weitere Spiele eingeplant, die im Übrigen zum standardmäßigen Preis für Heimkonsolenspiele, also rund 60 US-Dollar bzw. Euro angeboten werden.

Das bestätigte Launch-Line-up im Überblick:

Innerhalb eines überschaubaren Zeitraums nach der eigentlichen Veröffentlichung sollen dann folgende Titel nachfolgen:

Zudem ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass in den kommenden Wochen bis zur Veröffentlichung der Konsole weitere Launch-Titel angekündigt werden.