So krass überholt sie die Wii U

Die Wii U war für Nintendo ein Desaster, umso besser sind die Nachrichten darüber, wie bombastisch sich die Switch dagegen schlägt. Wird sie die neue, meistverkaufte Konsole überhaupt?

Nach ihren fast fünf Jahren hat die Wii U sich weltweit auf gerade mal 13,9 Millionen verkaufte Konsolen geschleppt. Mäßige Zahlen für den Nachfolger der enorm erfolgreichen Wii. Doch nach der Dürre scheint Nintendo wieder eine Blütezeit zu erwarten. Nintendos Finanzberichten des ersten Quartals 2017 ist zu entnehmen, dass sich die Switch in weniger als fünf Monaten seit dem Launch fast 5 Millionen Mal verkauft hat. 4,7 Konsolen befinden sich nun also in Haushalten auf dem gesamten Globus. Das entspricht beinahe einem Drittel der Wii-U-Zahlen und das trotz anhaltender Lieferengpässe.

Die könnten Nintendo weiterthin Schwierigkeiten machen, das gesetzte Ziel von 10 Millionen verkauften Switch-Geräten im ersten Jahr zu erreichen. Aber allzu unwahrscheinlich scheint es aufgrund dieser ersten Zahlen nicht zu sein, zumal die Spielebibliothek vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft noch mit zugkräftigen Titeln versorgt wird, darunter Mario+Rabbids: Kingdom Battle und vor allem Super Mario Odyssey. Sieht ganz danach aus, als säße Nintendo wieder im Sattel.