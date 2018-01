Mit der Switch haben die Japaner ja voll ins Schwarze getroffen und nach dem Wii-U-Debakel wieder einen Konsolen-Volltreffer gelandet. Laut Nintendo ist der Erfolg dabei sogar so riesig, dass ein krasser US-Meilenstein erreicht wurde.

Nintendo selbst hat nun bekannt gegeben, dass die Hybrid-Konsole in den Vereinigten Staaten einen fetten Meilenstein erreicht hat. Demnach ist die Switch in den USA nun die sich am schnellsten verkaufende Konsole in der Videospielgeschichte; das gehe aus eigenen internen Verkaufserhebungen hervor, so Nintendo. Damit würde die Switch sogar in Sachen Durchverkauf in dieser Zeitspanne die so erfolgreiche Wii hinter sich lassen.

Laut dem Hersteller hat sich die Switch seit dem Launch am 03. März 2017 in nur zehn Monaten mehr als 4,8 Millionen Mal allein in den Vereinigten Staaten verkauft. Das sei die höchste Verkaufszahl einer Konsole in einer 10-Monats-Spanne in der US-Videospielgeschichte. Diesen Rekord habe zuvor eben die Wii inne gehabt, die sich im gleichen Zeitraum mehr als vier Millionen Mal verkauft hatte, heißt es in der Stellungnahme.

Die Switch ist damit nicht nur im Heimatland Japan ein absoluter Kassenschlager, sondern auch im Westen. Dazu dürften sicherlich die beiden absolut gelungenen Blockbuster The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Super Mario Odyssey beigetragen haben, die sich als Systemseller entpuppten. Mehr als 60 Prozent der Switch-Inhaber in den USA besitzen demnach Super Mario Odyssey, mehr als 55 Prozent hätten sich mit dem aktuellen Zelda-Titel eingedeckt. Beide Spiele zählen zudem laut Nintendo zu den am besten bewerteten Spielen der Historie.