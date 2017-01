Der Produzent der schlüpfrigen Senran-Kagura-Reihe, Kenichiro Takaki, hat sich im Interview mit der japanischen Zeitschrift Famitsu zur kürzlich vorgestellten Nintendo Switch geäußert. Besonders an einem Feature der neuen Konsole zeigt er Interesse.

Bekanntlich waren zur Nintendo Switch Präsentation in Tokio am 13. Januar 2017 neben Presse und Investoren auch Entwickler eingeladen. Unter ihnen war auch Kenichiro Takaki, der Produzent und Direktor hinter den Senran-Kagura-Spielen von Publisher Marvelous Entertainment und Entwicklerstudio Tamsoft. In einem Interview mit der japanischen Zeitschrift "Famitsu" sprach Takaki über die neue Nintendo-Konsole und wie er die Eigenschaft von dieser in seinem eigenen Switch-Projekt nutzen könne. Auf die Frage welches Feature am meisten Eindruck hinterlassen hatte, nannte Takaki die HD-Rumble-Funktion.

Eine Begründung lieferte er zugleich mit. Demnach möchte er versuchen mit der neuartigen Vibration der Switch-Controller das Gefühl von „Weichheit“ zu vermitteln. Takaki hat seiner eigenen Aussage nach bereits ein Projekt entworfen und konzentriert sich nun auf dessen Umsetzung. Weiter führt der Produzent der Senran-Kagura-Reihe aus, dass er denkt, Spiele würden den Tastsinn auf unterschiedlichste Weise ansprechen. Deshalb möchte er eine neue Erfahrung exklusiv auf Nintendo Switch realisieren.

Genaure Informationen zum Senran-Kagura-Projekt für Nintendo Switch sind noch nicht bekannt. Das im Zuge der Nintendo Switch Präsentation vorgestellte HD-Rumble-Feature soll laut Nintendo ein Spielerlebnis ermöglichen, dass „alleine durch Bild und Ton nicht möglich wäre“. So ist es im Launch-Spiel 1-2 Switch beispielsweise möglich durch die Vibration zu erkennen wie viele Kugeln sich in einer Box beziehungsweise dem Joy-Con-Controller befinden. Die Nintendo Switch erscheint weltweit am 3. März 2017.