Nintendo hat in einer Spezial-Ausgabe der Video-Show „Nya Nya Nya! Neko Mario Time“ einige neue Indie-Titel für die aktuelle Konsole Switch angekündigt.

Auf dem japanischen YouTube-Kanal hat Nintendo eine neue Ausgabe der „Nya Nya Nya! Neko Mario Time“-Show veröffentlicht. Dieses Mal ging es in dem als „Nyandies Special“ bezeichneten Video ausschließlich um Indie-Spiele für Nintendo Switch. Neben bereits bekannten und zum Teil erhältlichen Titeln wie Shovel Knight, Rime und SteamWorld Dig 2, gab es auch einige Neuankündigungen.

Der wahrscheinlich bekannteste Name in der Liste dürfte der Anfang November für den PC erschienene Überraschungs-Hit Owlboy sein. Das Indie-Spiel schaffte es zu einem der besten Indie-Spiele 2016. Die Gründe dafür, erfahrt ihr in unserem Owlboy-Test der PC-Version.

Bei den weiteren neu angekündigten Indie-Spielen handelt es sich etwa um das Koop-Action-Spiel Nine Parchments von Frozenbyte, Jumpsuit Entertainment Ugs Puzzler She Remembered Caterpillars oder den 2D-Action-Titel Dusty Raging First von PD Design Studio. Komplettiert wird die Liste von YIIK: A Postmodern RPG, Cat Quest, BackSlash, Levels+, L.F.O. - Lost Future Omega.

Wann die neu angekündigten Indie-Spiele erscheinen, ist noch nicht bekannt. In dem fast neunminütigen, japanischen „Nya Nya Nya! Neko Mario Time Nyandies Special“-Video ist Gameplay-Material zu den genannten und weiteren Indie-Titeln zu sehen.