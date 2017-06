Vor allen Dingen ein fehlendes Feature in Zusammenhang mit Speicherständen sorgte in Bezug auf die Switch für Kritik. Dieses Problem scheint Nintendo nun aber anzugehen.

Viele Spieler waren enttäuscht, als Nintendo bestätigte, dass es keine Möglichkeit gibt, Speicherstände von einer Switch-Konsole auf eine andere zu transfieren. Müsst ihr, aus welchen Gründen auch immer, eure Switch austauschen, gehen damit auch eure Speicherstände flöten. Künftig könnte Nintendo aber Abhilfe schaffen.

Reggie Fils-Aime hatte zuvor bereits betont, dass man die Botschaft der Community diesbezüglich verstanden habe, sagte aber auch, dass er eine Lösung nicht versprechen könne. Eine neue SDK-Version legt genau das aber nun nahe. Via NeoGAF sind nun Dokumente zum neuen Entwickler-Kit aufgetaucht. In diesen heißt es, dass man bei Nintendo in Zukunft ein Feature fest einplane, Savegames eines Accounts zwischen mehreren Konsolen transfieren zu können.

Neben diesem oftmals geforderten Feature ziehe man außerdem auch einen Gäste-Login auf der Switch in Betracht, der nicht mit einem Nutzer-Account verbunden werden muss. Über dieses Feature könnte man einen temporären Zugang zu den Netzwerk-Diensten ermöglichen.

Die offizielle Bestätigung dieser neuen Features steht noch aus, so dass ihr die Meldung vorerst noch wirklich als Gerücht behandeln solltet. Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden.