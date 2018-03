Die Nintendo Switch verkauft sich bislang phänomenal und natürlich stellt sich die Frage, welche Pläne die Japaner in näherer Zukunft mit der Plattform verfolgen. Kommt gar eine Mini-Ausgabe der Plattform? Wir verraten euch, was die Gerüchteküche diesbezüglich sagt.

Nintendo ist ja durchaus bekannt dafür, die hauseigene Hardware mitunter auch in verschiedenen Varianten und Größen zu veröffentlichen. Bestes Beispiel ist der Nintendo 3DS, der auch als New 3DS, 2DS und 3DS XL erschien. Die Switch gibt es bis dato nur in einer einheitlichen Ausführung. Könnte Nintendo daher eine Switch Mini planen?

Bis auf Weiteres nein, wenn es nach dem renommierten Wall Street Journal geht, das sich auf mit dem Sachverhalt vertraute Quellen bezieht. Demnach arbeite Nintendo derzeit weder ein einer Switch 2.0 noch an einer Switch Mini. Vielmehr wollen sich die Japaner auf den Verkauf von Peripheriegeräten sowie Netzwerk-Features zur bisherigen Switch konzentrieren, um diese weiter zu stärken.

Die Peripheriegeräte sollen vom USB-Type-C-Port Gebrauch machen, im Übrigen ist aber weder diesbezüglich noch zu den erweiterten Netzwerk-Features mehr bekannt. Immerhin dürfte in diesem Zusammenhang aber auch der für Herbst 2018 eingeplante kostenpflichtige Online-Dienst wie PS Plus oder Xbox Live Gold gemeint sein. Zudem wolle Nintendo laut den Quellen des Magazins auch den Herstellungsprozess und die Auslieferung des aktuellen Switch-Modells weiter verbessern und stärken.

Zuvor gab es Gerüchte um eine Switch Mini, die laut Analysten für 2019 eingeplant sein könnte. Mit einer kleineren Variante der Konsole könnte Nintendo künftig Kinder noch stärker ansprechen, denn diese verfügen naturgemäß über kleinere Hände und tun sich mit der aktuellen Switch mitunter schwer. Zwar schließt der Bericht des Wall Street Journals eine solche Mini-Variante nicht gänzlich aus, zumindest für die nahe und mittelfristige Zukunft steht diese aber nicht auf dem Plan.