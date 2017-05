Aufgrund der hohen Nachfrage, die im März bezüglich der neuen Konsole Nintendo Switch geherrscht hat, kam es zeitweise zu Lieferengpässen. Aufgrund dessen änderte Nintendo zeitweise den Lieferweg der Konsole nach Europa und Nordamerika.

Nintendos kürzlich veröffentlichter Geschäftsbericht für das Finanzjahr 2016/2017, das am 31. März 2017 geendet hat, offenbarte neben der allgemeinen Bilanz auch die Verkaufszahlen der Nintendo Switch. Die im März erschienene Konsole konnte sich mit 2,76 Millionen Einheiten deutlich besser verkaufen als die von Nintendo angestrebten zwei Millionen Mal. Dadurch kam es bei diversen Händlern zu Lieferengpässen. So bestätigte GameStops Director of Merchandising, Eric Bright, gegenüber Forbes, dass die Nachfrage die eigenen Erwartungen übertroffen habe. Die verfügbaren Switch-Konsolen haben sich nicht innerhalb von Tagen, sondern von Stunden verkauft.

Auch Nintendo scheint sich des hohen Interesses der Kunden bewusst gewesen zu sein und hat zeitweise die Lieferwege der Switch-Konsole nach Europa und Nordamerika geändert. Wie ein Sprecher von Nintendo gegenüber dem Wall Street Journal bestätigte, habe man im März statt wie üblich die Konsolen von chinesischen Fabriken auf dem Seeweg in die einzelnen Länder zu transportieren auf Luftfracht gesetzt. Diese Variante des Transportes ist aufgrund der deutlich höheren Kosten im Vergleich zur Distribution per Schiff unüblich. Analyst Hideki Yasuda von Ace Research Institute gibt an, dass Luftfracht sich deutlich auf den Gewinn auswirkt. Die Zusatzkosten pro Konsole sollen etwa bei 45 US-Dollar liegen.

Die Nintendo Switch ist weltweit am 03. März 2017 erschienen. Als größter Launch-Titel gilt The Legend of Zelda: Breath of the Wild, das öfter als die Konsole selbst über die Ladentheken gewandert ist (zur News: So gut verkauft sich die Konsole wirklich).