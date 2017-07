Kurios: Lotterie in Japan entscheidet über Konsolen-Kauf

Viele willige Käufer, aber nur wenige Konsolen. In Tokyo entschied darum am Wochenende das Losglück darüber, wer eine Nintendo Switch mit nach Hause nehmen durfte...

In Japan erfreut sich Nintendos Switch nach wie vor enormer Beliebtheit. Allerdings ist die Nachfrage deutlich höher als das tatsächliche Angebot an Konsolen. Eine großer Händler in Tokyo begegnete einem riesigen Kundenansturm daher auf ungewöhnliche Art.

Am vergangenen Wochenende standen über 3.000 Menschen an, um bei Akihabara Yodobashi eine von 250 Konsolen zu ergattern. Dabei mussten alle Interessierten ein Los ziehen und darauf hoffen, dass ihre Nummer aufgerufen wurde. Nur dann durfte man tatsächlich eine Konsole kaufen und mit nach Hause nehmen.

Der enorme Ansturm hängt vermutlich mit dem Ende dieser Woche erscheinden Splatoon 2 zusammen, für das sich viele eine Konsole zulegen wollen.