Weihnachten steht erst noch vor der Tür, aber schon jetzt hat Nintendo die Switch verkauft wie geschnitten Brot.

Nintendo gab heute bekannt, dass die weltweiten Verkaufszahlen der Switch bereits jetzt einen Meilenstein erreicht haben: Seit März dieses Jahres – also in nur 9 Monaten – haben sich weltweit 10 Millionen Fans die mobile TV-Konsole zugelegt. Und das Weihnachtsgeschäft ist noch in vollem Gange. Damit ist ein Ziel erreicht, das Nintendo sich ursprünglich für das erste Marktjahr der Switch gesetzt hatte. Schon vor geraumer Zeit wurden die Verkäufe für das Fiskaljahr 2017, das Ende März 2018 endet, auf 14 Millionen Einheiten nach oben korrigiert. Es wird spannend, wie sich die Konsole in ihrem ersten Weihnachtsgeschäft schlägt.

Vielerorts war sie am Cyber Monday und Black Friday eines der meistgefragten Produkte. Im Gegensatz zu den USA ist die Knappheit hierzulande allerdings nicht mehr so drastisch. Zudem hatte das Unternehmen mehrfach betont, die hohe Nachfrage zum Weihnachtsgeschäft decken zu wollen.

Nach gut neun Monaten blickt die Switch auf ein respektables Spielerepertoire. Neben den Eckpfeilern The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Super Mario Odyssey lieferte Nintendo weitere Titel aus unterschiedlichsten Genres. Mit Skyrim, Doom, L.A. Noire und einigen anderen Third-Party-Titeln, die durch die Mobilität neuen Reiz gewinnen, ist die Auswahl zum Fest groß.

Für Januar ist Informationen zufolge, die aus internen EA-Unterlagen hervorgehen, eine Nintendo Direct geplant, die sich mit den kommenden Titeln für das Jahr 2018 beschäftigen dürfte. Bislang ist noch nicht viel zu neuen Spielen bekannt. Wahrscheinlich aber ist, dass Ende 2018 das das neue Pokémon-Spiel erschienen wird. Darüber hinaus sind Kirby Star Allies und ein Yoshi-Titel bestätigt.