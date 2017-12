Das Abo-Modell für die Nintendo Switch sollte im Januar 2018 erscheinen. Nun gibt es Hinweise, dass es länger dauert.

Nintendos Geschichte rund um die Einführung des kostenpflichtigen Online-Service könnte sich wohl noch weiter hinziehen. Ursprünglich sollte das Abo-Modell im Herbst 2017 erscheinen. Daraus wurde bekanntlich nichts und der Entwickler verschob den Launch auf Januar 2018. So wie es aussieht, könnte daraus aber ebenfalls nichts werden.

Laut der Seite wccftech.com erschien auf der italienischen Webseite von Nintendo kurzzeitig die Angabe, dass der Bezahldienst erst im Herbst 2018 zur Verfügung stehen wird. Für einige, die online auf der Konsole spielen, natürlich eine gute Nachricht. Allerdings verzögern sich damit wohl auch etliche Features, mit dem Beginn des Bezahl-Service eingeführt werden sollen. So wird wohl die Smartphone-App noch eine Weile auf sich warten lassen. Auch die Möglichkeit, Freunde gezielt einzuladen und per Voice-Chat mit ihnen zu kommunizieren, dürfte sich weiter verschieben. Ebenso wie die Auswahl an klassischen Spielen, die es pro Monat kostenlos geben wird.

Freut ihr euch darüber, dass ihr wohl noch eine ganze Weile kostenlos auf der Nintendo Switch spielen dürft oder wollt ihr lieber das Abo-Modell und dafür die versprochenen Features?