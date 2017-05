Die Wii ist die erfolgreichste Nintendo-Konsole, was die Verkaufszahlen anbelangt. Geht es nach dem Nintendo-Präsidenten, dann sei für die Switch aber genügend Potential vorhanden, um aufzuschließen.

In einer Q&A-Session hat Tatsumi Kimishima unlängst betont, dass man den Verbreitungsgrad der Switch "auf das gleiche Level wie die Wii" anheben möchte - ein durchaus ambitioniertes Ziel. Zwar kam die Switch gut aus den Startlöchern, vielerorts bestehen aber durchaus noch langfristige Bedenken. Die Wii hingegen verkaufte sich quasi dauerhaft wie geschnitten Brot.

Für dieses Fiskaljahr ruft Kimishima anlässlich eines Briefings zu aktuellen Finanzergebnissen als Ziel zehn Millionen Switch-Verkäufe aus. Gemeint ist damit der Zeitraum vom 01. April 2017 bis zum 31. März 2018. Die Zahl soll dabei die bisherige hervorragende Nachfrage bereits einbeziehen.

Im letzten Fiskaljahr, das einen Monat nach dem Switch-Launch endete, verkaufte Nintendo bereits 2,74 Millionen Switch-Konsolen; im Vorfeld hatte man lediglich mit zwei Millionen Verkäufen gerechnet. Im neuen Geschäftsjahr sollen nun auch neue Titel wie Arms, Splatoon 2 oder Super Mario Odyssey dazu beitragen, das ambitionierte Ziel zu erreichen.

