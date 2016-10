Scheinbar wird es in diesem Jahr keine weiteren Informationen zur Nintendo Switch geben. Das bedeutet, dass wir erst zeitnah zum Release weitere Details erfahren werden.

Nachdem gestern endlich die Enthüllung der Nintendo Switch stattgefunden hat, ist nun die große Frage, wann es weitere Informationen zu dem System gibt. Möglicherweise wird das noch ein paar Wochen dauern.

Wie Takashi Mochizuki, seines Zeichens Reporter des Wall Street Journals in Tokyo, in Erfahrung gebracht haben möchte, wird es in diesem Jahr keine Informationen zu den Spielen, sowie den technischen Details der Konsole geben. Das schließe auch Informationen über Region-Lock ein. Gerüchten zufolge soll die Ländersperre zum ersten Mal in Nintendos Historie nicht zum Einsatz kommen.

Darüber hinaus gibt Mochizuki an, dass Switch zusammen mit zwei Joy-Con-Controllern (rechts und links) und auf jeden Fall der Basis ausgeliefert werde. Bei Joy-Con-Grip, dem "Platzhalter" zwischen den Controller-Komponenten sei er sich nicht sicher.