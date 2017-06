Die Beliebtheit der Nintendo Switch reißt in Japan nicht ab. Auch drei Monate nach Veröffentlichung der Hybrid-Konsole stehen Kunden im Heimatland von Nintendo Schlange, um sich die Chance auf ein Exemplar zu sichern.

Etwa drei Monate sind seit der Veröffentlichung der Nintendo Switch vergangen und noch immer hat Nintendo mit Lieferengpässen zu kämpfen. Einem Bericht zufolge soll bereits die Nintendo-Switch-Produktionsmenge angehoben worden sein, um der Nachfrage gerecht zu werden. Wie nun Fotos auf Twitter und NeoGAF zeigen, stehen Kunden in Japan noch immer Schlange, sobald ein Geschäft Exemplare der Hybrid-Konsole vorrätig haben.

Auf einem der Fotos sind Kunden zu sehen, die vor einem Geschäft anstehen, das gerade einmal 37 Nintendo-Switch-Konsolen erhalten hat. Hier stehen die Menschen an, um an einer Lotterie teilzunehmen, die anschließend darüber entscheidet, wer eine Nintendo Switch kaufen darf. Den Berichten zufolge sollen solche Zustände keine Einzelfälle in Japan sein. Viel mehr betrifft es das ganze Land.

Angesichts der in den kommenden Monaten folgenden Spiele, dürfte sich die Nachfrage in Japan kaum bessern. Am 21. Juli 2017 erscheint Splatoon 2 und knapp einen Monat später, am 25. August, mit Monster Hunter XX Nintendo Switch Version der erste Ableger der in Japan sehr beliebten Monster-Hunter-Franchise von Capcom. Ein Problem bei der Produktion der Nintendo Switch könnte die Berichten zufolge vorhandene Knappheit an wichtigen Bauteilen der Konsole sein. Neben Nintendo sind auch andere Hersteller wie Apple an den Komponenten interessiert (Zur News: Kampf um Bauteile mit Apple).