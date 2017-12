Mit der Nintendo Switch haben die Japaner wieder voll ins Schwarze getroffen, nachdem man zuvor mit der Wii U eine Bauchlandung hingelegt hatte. In Japan ist nun sogar ein etwas älterer Verkaufsrekord gefallen.

Die Switch verkaufte sich im fernen Japan im Dezember wieder ganz hervorragend. Laut Erhebungen bis einschließlich des 24. Dezember wanderte die Hybrid-Konsole von Nintendo fast 900.000 Mal im Heimatland über die Ladentheke, so Daten der renommierten Fachzeitschrift Famitsu. Seit dem Verkaufsstart wurden demnach bereits in Japan nunmehr knapp 3,3 Millionen Exemplare der Plattform verkauft.

Diese beiden Zahlen sind gleichzeitig Gegenstand der neu eingefahrenen Rekorde, denn in beiden Kategorien - also Verkäufe im ersten Dezember sowie Verkäufe binnen der ersten zehn Monate nach dem Launch - hatte bislang die PlayStation 2 von Sony schon länger die Nase vorn; keiner anderen Plattform war es seither gelungen, besser abzuschneiden als die betagte Sony-Plattform - bis jetzt.

Die Switch übernimmt aber nicht nur mit diesen beiden Marken jeweils die Spitze des inoffiziellen Verkaufsrankings, sondern hat mit der Gesamtverkaufsmenge gleichzeitig auch den gleichen Stand in Japan bereits erreicht, für den die Wii U satte fünf Jahre benötigt hat. Nintendo dürfte mehr als nur zufrieden sein und hätte sich wohl selbst nicht erträumen lassen, genau soviele Switch-Konsolen in zehn Monaten zu verkaufen, wie Wii-U-Exemplare in fünf Jahren.

Im Vergleich zur PS2 lohnt sich aber noch ein genauerer Blick: Beide Plattformen starteten in Japan im März. Während es die Switch in diesem Monat bereits auf beeindruckende 520.000 Verkäufe brachte, schoss die PS2 seiner Zeit mit fast 900.000 Verkäufen damals den Vogel ab. In der Folgezeit nahm aber die Nintendo-Konsole aber weiter an Fahrt auf und konnte die PS2 nun zum Weihnachtsgeschäft überflügeln. Der Zeitpunkt, an dem sich das Blatt zugunsten der Switch gegenüber der 2000 veröffentlichten PS2 wendet, ist der Oktober.

Dennoch ist die PS2 weiter die bestverkaufte Konsole aller Zeiten; von der Plattform wanderten insgesamt 155 Millionen Exemplare über die Ladentheke. Bis dahin hat die Switch noch so Einiges vor sich.