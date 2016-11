Die US-Handelskette Gamestop sieht gute Chancen, dass sich Nintendos Switch zum Game Changer in der Branche entwickeln würde. Das Interesse bei den Kunden sei groß.

Die Erwartungen waren bei Nintendo-Konsolen schon immer hoch, daran ändert sich auch bei der anrollenden Switch nichts. Anlässlich der Bekanntgabe des Quartalsergebnisses äußerte sich auch die US-Handelskette Gamestop zum Thema. Sie geht davon aus, dass sich die Switch sehr stark verkaufen würde. Vor allem der Einzelhandel würde durch Nintendos Einsatz von Cartridges deutlich profitieren, da die Japaner physischen Datenträgern eine hohe Bedeutung schenken würden - und Download-Versionen weniger gefragt wären.

Laut Gamestop würden 27 Prozent ihrer Power-Up-Kunden am Kauf einer Switch interessiert sein, vor allem habe die Konsole die Chance, durch Marken wie Mario das Zielpublikum um Familien und Kinder zu erweitern. Dank der Portabilität habe die Switch laut Gamestop gute Chancen, ein Game Changer zu werden, also im Spielemarkt die Weichen neu zu stellen. Das müssten am Ende aber die Kunden entscheiden.

Nebenbei wies Gamestop noch darauf hin, dass sich die PlayStation 4 Pro in ihren Läden sehr gut verkaufen würde. Auch die PlayStation VR liege weniger als zehn Tage in den Regalen, bis die VR-Brille verkauft wäre.