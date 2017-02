Zuletzt tauchten ja erste Videos vom Interface der kommenden Konsole Switch auf. Diese war offenbar frühzeitig in geringen Stückzahlen in Umlauf geraten. Nun hat sich auch Nintendo geäußert.

Wie nun bekannt wurde, wurden die sich frühzeitig in Umlauf befindlichen Switch-Konsolen nicht vorzeitig durch einen Händler verkauft, sondern wurden zunächst gestohlen. In einem Fall wurde die gestohlene Konsole dann noch weiter verkauft. Gegenüber IGN hat sich diesbezüglich nun nämlich Nintendo geäußert.

In einem isoliert betrachteten Vorfall hätten Mitarbeiter eines US-Distributors demnach die betroffenen Konsolen geklaut. Alle involvierten Personen wurden identifiziert und bereits entlassen. Zudem hätten die lokalen Behörden die Ermittlungen hinsichtlich eines entsprechenden Strafverfahrens eingeleitet.

Der Käufer der Switch, der für die Verbreitung der UI-Videos verantwortlich war, hat seine Konsole an Nintendo zurückgegeben und befinde sich nicht in Problemen, so dessen Aussage via NeoGAF. Da er die gekaufte gestohlene Konsole zurückgab, habe zu einem sehr freundlichen Umgang mit Nintendo gesorgt.