Darüber hinaus wird Ubisoft auch eine Switch-Version von Monopoly im Herbst auf den Markt bringen. Vom Heist-Shooter Payday 2 wurde eine Switch-Umsetzung für irgendwann im Jahr 2017 angekündigt.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist ganz klar der Top-Titel auf der Nintendo Switch, aber was gibt es aktuell noch so für Spiele?