In der vergangenen Woche kündigte Nintendo seine neue Plattform Switch offiziell an. Nach und nach werden nun weitere Details publik.

Die Hybrid-Plattform Switch soll sowohl zum Zocken am großen Bildschirm daheim als auch unterwegs geeignet sein - dank in den Controller integrierbarem, kleinem Screen. Dennoch wird die Plattform nicht auf Second-Screen-Erfahrungen setzen, wie das beispielsweise noch die Wii U mit dem zugehörigen GamePad tat.

Nintendo Switch richtet seinen Fokus auf das Abliefern einer guten Spielerfahrung mit nur einem Screen, so ein Nintendo-Sprecher gegenüber Polygon. Das sei unabhängig davon, auf welchen Bildschirm - also groß oder klein - ihr zurückgreift. Wer am großen TV zockt, braucht daher aber nicht auf Second-Screen-Inhalte auf dem kleinen Bildschirm hoffen. Insofern entfernt sich Nintendo wieder vom mit der Wii U eingeführten System.

Im Übrigen wird Nintendo voraussichtlich erst 2017 handfestere Details zur neuen Plattform bekanntgeben; der Release ist für März 2017 eingeplant. Alle bisher bekannten Infos sowie Einschätzungen dazu könnt ihr unserem Special zur Ankündigung der Switch entnehmen.