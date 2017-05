Ein YouTuber hat ein Video erstellt, dass die bisherigen Marketing-Bemühungen von Nintendo in den Schatten stellt. Es zeigt die absurdesten Situationen, in denen die Nintendo Switch gespielt werden kann. Unter anderem springt er mit einem Fallschirm aus einem Flugzeug.

Man kann Nintendo bei der Vermarktung der Switch nicht vorwerfen, dass sie keine gute Arbeit geleistet hätten. Seit der Veröffentlichung im März verkauft sich die Konsole wie geschnitten Brot und selbst heute bekommt man in vielen Märkten Deutschlands kein Exemplar der neuesten Nintendo-Konsole. Das beste Marketing-Video für die Switch liefert aber nicht Nintendo selbst, sondern ein YouTuber namens Юзя.

In seinem Video mit dem Titel Banana Switch zeigt er die absurdesten Situationen, in denen die Switch gespielt werden kann. Sei es Mario Kart 8 Deluxe auf einem Hochhaus mit Blick auf die Straße oder als Beifahrer auf einem Fahrrad oder während eines Fallschirmsprungs aus luftigen Höhen. Passend dazu läuft natürlich The Legend of Zelda: Breath of the Wild, während Link mit seinem Paragleiter durch die Lüfte segelt.