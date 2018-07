Wer auf der Switch mit einem klassischen Controller im früheren GameCube-Stil zocken möchte, der bekommt nun in dreifacher Form eine neue Option an die Hand.

Hori, ein Hersteller von Peripheriegeräten, hat nun nämlich angekündigt, dass man gleich drei offiziell lizenzierte Controller im klassischen GameCube-Style bei Nintendo registriert hat und veröffentlichen wird. Die drei Modelle des neuen Switch-Controllers halten sich stilistisch dabei an drei große Marken für die Nintendo-Plattformen.

Die neuen Controller sind vergleichbar mit den bereits veröffentlichten Modellen für die Vorgänger-Konsole Wii U und halten sich thematisch an die Spielemarken Super Mario, The Legend of Zelda und Pokémon bzw. Pikachu. Diese sind dementsprechend eingefärbt und tragen zudem das jeweilige Emblem.

In Japan sollen die neuen Hori-Controller im Oktober dieses Jahres zum Preis von 3.219 Yen inklusive Steuern veröffentlicht werden. Das entspricht gegenwärtig rund 29 US-Dollar - durchaus bezahlbar also. Dank Xinput-Kompatibilität können die Controller via USB-Kabel auch auf dem PC eingesetzt werden. Die Maße liegen bei 141 x 103 x 69 mm und das Gewicht eines Controllers bei rund 230 Gramm. Das zugehörige Kabel ist drei Meter lang.

Unklar ist, ob und wann die Hori-Controller ihren Weg auch in den Westen finden werden. Diesbezüglich halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.