Spiele für die Switch schmecken nicht gerade lecker, wir haben es selbst ausprobiert. Dafür gibt es einen guten Grund. Nintendo hat die Bitterstoffe ganz bewusst auf die Cartridges aufgetragen.

Kotaku hat es vorgemacht, viele andere Medien, uns eingeschlossen, haben es nachgemacht. Wer an einer Cartridge für Nintendo Switch leckt oder sie sogar in den Mund nimmt, wird sich beherrschen müssen, um nicht dem Brechreiz nachzugeben. Das liegt nicht daran, dass der Kunststoff, der den Chip umgibt, aus einem giftigen Chemiecocktail besteht. Der scharfe, laugige Geschmack, der sich nach wenigen Sekunden voll entfaltet, wurde von Nintendo bewusst aufgetragen.

Der Zweck? Da die Switch-Cartridges sehr klein sind, hat das Unternehmen das Risiko erkannt, dass Kleinkinder sie in den Mund nehmen und versehentlich verschlucken könnten. Aus diesem Grund wurde auf der Oberfläche der extrem bittere Stoff Denatoniumbenzoat aufgetragen, der nicht giftig ist, aber hoffentlich zum Aussprucken anregt. Bei der Verbindung handelt es sich um den bittersten bekannten Stoff. Er wird außerdem zur Tierabwehr, in Shampoos und Seifen und zur Abgewöhnung von Nagelkauen eingesetzt. Die Frage ist nur: Welcher erwachsene Mensch kommt auf die Idee, ein Switch-Spiel in den Mund zu stecken?

