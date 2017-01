In einem Interview hat Nintendo erklärt, warum es zur Veröffentlichung der Nintendo Switch kein Bundle mit einem Spiel geben wird. Verneint wurden zukünftige Pakete allerdings nicht.

Die Nintendo Switch wird im Gegensatz zu der Wii und Wii U ohne Spiel ausgeliefert werden. Reggie Fils-Aime, Präsident von Nintendo of America, hat sich nun über die Gründe dafür geäußert.

"Wir betrachten jeden Launch einzigartig und tun das, was wir für den jeweiligen Launch für richtig halten. Ich war bereits beim Nintendo DS involviert und jeder Launch ist etwas anders. Bei der Nintendo Switch haben wir die Anzahl der erscheinenden Spiele bis zur nächsten Weihnachtszeit ins Auge gefasst und uns entschlossen, dass wir den Spieler selbst seine Auswahl treffen lassen. Durch diese Entscheidung konnten wir gleichzeitig den zugänglichen Preis von 299 US-Dollar festlegen", erklärt Fils-Aime.

Die Nintendo Switch erscheint am 03. März in verschiedenen Farbvarianten. Auf der Präsentation wurde ebenfalls angekündigt, dass The Legend of Zelda: Breath of the Wild zum Launch erhältlich sein wird.