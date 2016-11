Nintendo und Ubisoft arbeiten angeblich an einem Rollenspiel-Crossover mit den Charakteren aus Mario und Raving Rabbids.

Das klingt interessant: LetsPlayVideoGames berichtet mit Berufung auf nicht näher spezifizierte Quellen bei Nintendo und Ubisoft, dass beide Unternehmen an einem rundenbasierten Crossover-Rollenspiel mit den Charakteren von Mario und Raving Rabbids arbeiten. Es soll im Januar erstmals präsentiert werden und zum Launch der Nintendo Switch erscheinen. Der momentane Arbeitstitel lautet Mario RPG: Invasion of the Rabbids.

Wie der Name bereits impliziert, handelt das Rollenspiel davon, dass Rabbids-Charaktere das Super-Mario-Universum überfallen haben, was viel Freiraum für eine kreative Handlung ließe. Besonderer Fokus soll dabei auf Yoshi und einem spielbaren Rabbids-Charakter legen und eine neue Form von Bowser, wenig überraschend, Antagonist sein.

Eine erste Demo soll es im Januar geben und diese trumpft mit einer besonders pfiffigen Idee auf: So vibriert das JoyCon, wenn ein Rabbid in das Bild hinein- oder herausspringt. Dies würde den Invasionsgedanken unterstützen und sich anfühlen, als wäre das System von Rabbids befallen. Eine Schnellspeicher-Funktion wird ebenfalls an Bord sein, damit auch unterwegs schnell abgespeichert werden kann, falls der Akku nur noch wenig Saft hat.

Bedenkt man nun, dass Ubisoft in den vergangenen Jahren ein loyaler Third-Party-Hersteller für Nintendo war (man denke nur an ZombiU zum Wii-U-Launch), erscheint ein solches Projekt als sehr gut vorstellbar, zumal es den zuletzt eher stagnierenden Mario-Rollenspielen frischen Wind verleihen würde.