Die Nintendo Switch bleibt auch in der Woche nach dem Release in Japan weiter auf Kurs. Die Plattform führt weiterhin das Hardware-Ranking an.

Erwartungsgemäß sind die Verkaufszahlen der neuen Hybrid-Konsole Nintendo Switch nach der Veröffentlichungswoche in Japan zurückgegangen. Dennoch dürfte Nintendo mit der Performance in Fernost weiter zufrieden sein.

So führt die Switch weiter das Hardware-Ranking in Japan souverän an. In der zweiten Woche nach dem Launch verkauften sich immer noch knapp 62.000 Exemplare der Konsole. Zusammen mit den Exemplaren aus der Veröffentlichungswoche liegt die Switch in Japan damit bereits knapp unterhalb der 400.000er Marke.

Zum Vergleich: Die am zweithäufigsten verkaufte Konsole war in der vergangenen Woche die PlayStation 4, die es auf 28.902 Exemplare brachte.