Viel Verwirrung gab es um die Verwaltung von Speicherständen auf der Nintendo Switch. Nachdem wir zuletzt aufgrund eines Screenshots berichteten, dass Savegames mit dem Nintendo-Account verknüpft und über diesen synchronisiert werden dürften, sieht die Lage nun doch anders aus.

So bestätigte Nintendo nun ganz offiziell im Rahmen eines FAQ, dass Speicherstände auf der Switch derzeit an das eigentliche System geknüpft sind. Wenn ihr die Konsole - aus welchen Gründen auch immer - verliert, sind auch eure Speicherstände futsch.

In den FAQ wird dieser Umstand in der Form bestätigt, dass selbst ein Export von Speicherständen auf eine microSD-Karte gegenwärtig nicht möglich ist. Eine externe Speicherung auf einem solchen Medium ist damit ebensowenig vorgesehen, wie die Speicherung von Spielständen in der Cloud oder via Nintendo-Account.

Gegenüber den Kollegen von Kotaku bestätigt auch ein Nintendo-Sprecher noch einmal, dass "es gegenwärtig nicht möglich ist, Speicherstände von einem Switch-System auf ein anderes zu transferieren". Müsst ihr euch also eine neue Switch-Konsole zulegen, könnt ihr also beispielsweise weder eure Fortschritte in The Legend of Zelda: Breath of the Wild noch die freigeschalteten Inhalte in Mario Kart 8 Deluxe übernehmen. Ob und wann sich dieser Umstand in Zukunft ändern wird, ist nicht bekannt.