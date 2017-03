Wir berichteten ja bereits, dass die Nintendo Switch in Japan einen erfolgreichen Start hingelegt hat. Dieser lässt sich nun auch mit den offiziellen Zahlen von Media Create untermauern.

Die neuesten japanischen Verkaufscharts belegen den hervorragenden Verkaufsstart der Nintendo Switch im Hardware- sowie den von The Legend of Zelda: Breath of the Wild im Software-Bereich. Laut Media Create verkaufte sich die Plattform selbst in der Veröffentlichungswoche satte 329.152 Mal. Damit ist die Switch erfolgreicher in Japan gestartet, als die populäre PS4 von Sony. Diese verkaufte sich im Release-Zeitraum "nur" 309.154 Mal. Ein weiterer Vergleich: Die Wii U brachte es auf 308.142 Exemplare.

Auch im Software-Bereich dominierte die Switch die Charts und brachte fünf Titel in die neuen Top Ten. The Legend of Zelda: Breath of the Wild ließ mit 187.379 Verkäufen auf der Switch gar den PS4-Blockbuster Horizon: Zero Dawn hinter sich, der sich 116.997 Mal verkaufte. Dazu gesellen sich weitere 44.602 Verkäufe des Spiels auf der Wii U.

1-2-Switch! landet mit knapp 80.000 Verkäufen auf Rang 3 der Charts, Super Bomberman R als dritterfolgreichster Switch-Titel mit über 36.000 Verkäufen auf Platz 6.