Die Cartridges der Switch haben derzeit ja eine Maximalgröße von 32 GB - und das ist ein Problem. Mittlerweile gibt es Spiele, die über diese Datenmenge hinaus gehen. Nintendo will reagieren, könnte das nun aber doch deutlich später tun, als zunächst erwartet worden war.

Die Switch könnte für Nintendo bislang nicht besser laufen, schließlich verkauft sich die Konsole wie geschnitten Brot. Das ein oder andere Problem gilt es aber noch zu lösen, und dazu zählt neben dem weiterhin fehlenden Online-Dienst wie PS Plus oder Xbox Live Gold auch die begrenzte Datenmenge auf den aktuellen Cartridges von 32 GB.

Die Cartridges sind damit beispielsweise gegenüber dem deutlich älteren Medium Blu-ray, das in PS4 und Xbox One zum Einsatz kommt, im Nachteil, schließlich passen auf einen Silberling schon bis zu 50 GB an Daten. Nintendo möchte daher Cartridges mit bis zu 64 GB auf den Markt bringen und könnte daher viele Probleme für Entwickler lösen. Allein: Ein Release in näherer Zukunft ist laut einem neuen Bericht des Wall Street Journal bis auf Weiteres nicht in Sicht. Vielmehr ist in dem besagten Bericht nun von einer Verschiebung der Veröffentlichung auf mindestens 2019 die Rede.

Hintergrund dieser Verzögerung seien technische Probleme bei der Formatierung, weshalb Nintendo nun vom ursprünglich geplanten Release Mitte bis Ende 2018 absehe und nun frühestens 2019 anvisiere. Entwickler müssten daher weiterhin mit der gegenwärtig erhältlichen Maximalgröße von 32 GB weiter arbeiten. Spiele wie DOOM (rund 25 GB) oder auch L.A. Noire (fast 30 GB) kommen da schon an ihre Grenzen.

Für Entwickler würde aber die neue Speichergröße wohl noch ein weiteres Problem mit sich bringen: Das spezielle Switch-Medium ringe den Machern von Third-Party-Titeln dem Vernehmen nach ohnehin bereits höhere Kosten ab, weshalb Switch-Spiele häufiger bis zu zehn Dollar teurer angeboten werden, als auf anderen Konsolen. Wer 32-GB-Cartridges nutzt, der ist jetzt schon mit höheren Kosten konfrontiert, als Nutzer von 8-GB- oder 16-GB-Cartridges. Ein Medium mit 64 GB dürfte für Entwickler dann wohl eher noch teurer werden - sollten sich die Gerüchte bewahrheiten aber dann ohnehin erst 2019. Wir halten euch auf dem Laufenden.