Langsam aber sicher wird es wohl ernst bei Nintendo. Möglicherweise im Oktober soll die neue Nintendo NX vorgestellt werden. Bei Ubisoft ist man jetzt schon überzeugt von der neuen Plattform.

Ubisoft-CEO Yves Guillemot hat sich nun abermals zur kommenden Nintendo-Konsole NX geäußert. Diese sei "eine fantastische Maschine", welche Spielern "eine andere Spielerfahrung im Vergleich zu der, die heute existiert" bieten wird.

Gegenüber IGN führt Guillemot weiter aus, dass die Konsole "für alle Spieler einfach zu nutzen" sein soll. Außerdem biete diese "ein sehr attraktives" Interface. "Sie haben etwas gebaut, das uns eine Chance gibt, wirklich eine andere Spielerfahrung zu erleben", so der Ubisoft-CEO nahezu überschwänglich. "Das ist das, was ich mag: sie haben wirklich etwas Neues geschaffen, das gleichzeitig adaptiert, was wir derzeit haben wollen."

Die Nintendo NX soll voraussichtlich im März 2017 veröffentlicht werden. Eine Vorstellung seitens Nitendo könnte gerüchteweise im Oktober stattfinden.