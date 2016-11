Weihnachten ist gerettet: Nintendo verspricht steten Nachschub an Nintendo Classic Minis für das Fest der Liebe.

Am vergangenen Freitag erschien bekanntlich das Nintendo Classic Mini und wer es nicht frühzeitig vorbestellt hatte, konnte praktisch nirgendwo eines auftreiben. Das sorgte für Frustration beim spontanen Einkauf und für Mondpreise bei eBay. Doch jetzt ist Besserung in Sicht, denn Nintendo of America hat bei Twitter einen steten Nachschub seines Schätzchens versprochen.

So ist dort zu lesen, dass es für die Zeit der Weihnachtseinkäufe - also vermutlich spätestens im Dezember - einen steten Strom an neuen Systemen geben werde. Bis ins neue Jahr hinein werde sich daran nichts ändern. Es wird angeraten, den Nachschub beim örtlichen Händler im Auge zu behalten. Wenn es am Ende wirklich so eintrifft, hat Nintendo uns also gerade noch das Weihnachtsfest gerettet.