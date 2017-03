Bei der vor einer Woche veröffentlichten PC-Version von NieR: Automata entsprach die technische Umsetzung nicht allen Erwartungen. Ein Fan-Patch bessert nun nach.

Einige Spieler klagten beispielsweise über ein Problem, bei dem trotz eingestellter 1080p-Auflösung das Spiel nur in 900p gerendert und dann auf 1080p hochskaliert wird. Der Patch korrigiert diesen Fehler.

Darüber hinaus verspricht der Patch auch eine flüssigere Framerate, die bei einigen selbst auf leistungsstarker PC-Hardware dazu neigte, in die Knie zu gehen.

Alle Informationen zum Download und der Installation des Patches sind auf Reddit zu finden.

Das NieR: Automata überhaupt erschienen ist grenz schon an ein Wunder. Das es aber so gut geworden ist nicht wirklich. Warum sagen wir euch in dieser Video-Revi