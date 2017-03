Ab sofort wartet mit NHL 17 die aktuelle Version der Eishockey-Simulation in der EA-Access-Vault auf euch.

Gute Nachrichten für alle Eishockey-Fans: NHL 17 steht ab sofort für euch in der Vault von EA Access für euch bereit. Ihr könnt das Spiel also passend zu dem Start der Play-Offs herunterladen und zocken.

Dabei habt ihr solange Zugriff auf die Vollversion des Spiels, wie ihr ein aktives Abo für den On-Demand-Dienst von EA habt. In Zukunft sollen noch weitere prominente Titel folgen, die ihr auf eurer Xbox One zocken könnt.

Der September ist in jedem Jahr der Start in die Sportspiel-Saison, so auch 2016. Wir blicken im Detail auf PES 2017, NHL 17 und NBA 2K17.