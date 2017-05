Shroud of Souls kommt auf Konsolen

Auch Konsolenspieler des Rollenspiels Neverwinter dürfen sich wieder auf frische Inhalte freuen. Ein für den PC bereits erhältliches Add-on findet nun auch seinen Weg auf PS4 und Xbox One.

Wer weiter die Schwertküste auf und ab wandert, der darf sich auf PS4 und Xbox One in Bälde auf frische Inhalte freuen. Wie nun bestätigt wurde, wird die Neverwinter-Erweiterung "Shroud of Souls" ab dem 20. Juni 2017 auch auf den beiden Konsolen zu haben sein. Für den PC war diese bereits früher erhältlich.

Mit der Erweiterung erhalten wieder mehrere neue Features Einzug in das Spiel. Dazu zählen auch eine neue Zone, eine individualisierbare Gildenhalle und ein zusätzliches Stronghold-Event. Die Handlung der Erweiterung dreht sich um die Necromancerin Morlanth, die erstmals in "The Cloaked Ascendancy" bekannt wurde.