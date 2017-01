Perfect World und Cryptic Studios haben dem Free-to-play-Rollenspiel Neverwinter wieder mal eine neue Erweiterung spendiert, die ab sofort auf PS4 und Xbox One zur Verfügung steht.

Bei Neverwinter: Storm King’s Thunder – Sea of Moving Ice handelt es sich um ein Update des aktuellen Add-ons, das einiges an Features mit sich bringt, darunter die bisher größte Abenteuerzone des Spiels, Segeln im eigenen Boot, ein brandneues Angel-Minispiel, neue Artefaktwaffen, Schatzjagden und einen epischen Sturmangriff auf Svardborg, die Festung der Frostriesen.

Dieses neue Update knüpft an die Handlung von Storm King’s Thunder an, in der der Frostriese Jarl Storvald mithilfe des Rings des Winters Neverwinter und ganz Faerûn zu zerstören drohte. Um die Pläne des Jarls zu durchkreuzen, müssen Abenteurer sich die Unterstützung verschiedener Fraktionen sichern, während sie sich auf ihrem neuen Khyek-Boot einen Weg durch die gefährlichen Gewässer nahe seiner Festung Svardborg bahnen. Auf ihren Abenteuern können sie zudem ihr Glück in dem neuen Angelsystem auf die Probe stellen, nach Flaschen suchen, in denen sich Schatzkarten befinden, und verschollene Relikte entdecken, die sie zu mächtigen Artefaktwaffen umwandeln können.

Dieses Update von Neverwinters Kampagne Storm King’s Thunder enthält unter anderem die folgenden neuen Spielinhalte: