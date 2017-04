Seit 2013 ist das Online-Rollenspiel Neverwinter für den PC erhältlich, 2015 und 2016 folgten dann auch Umsetzungen für Xbox One und PlayStation 4. Nun hat das Spiel einen weiteren Meilenstein erreicht.

Wie Perfect World Entertainment und Entwickler Cryptic Studios bekanntgaben, gibt es frohe Kunde in Sachen registrierte Spieler. Der mittlerweile in über 110 Ländern weltweit erhältliche Titel bringt es demnach nun auf über 15 Millionen registrierte Gamer.

Senior Vice President Yoon Im zeigt sich daher logischerweise begeistert darüber, wie weit das Spiel ausgehend von den Anfängen gekommen sei. "Das ist ein großer Meilenstein für Cryptic Studios und Perfect World Entertainment. Wir haben Neverwinter derart wachsen sehen, seit das Spiel in die offene Beta übergegangen ist und wir können es nicht erwarten zu zeigen, was das Spiel in naher Zukunft noch für Abenteuer in petto hat", so Yoon Im.