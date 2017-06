Need for Speed Payback

PlayStation 4 Pro und Xbox Project Scorpio wird das neueste Need for Speed zwar unterstützen, eine Umsetzung für Nintendo Switch ist derzeit aber nicht geplant, wie die Entwickler verrieten.

Marcus Nilsson, Executive Producer von Need for Speed Payback, erklärte gegenüber GameSpot zwar, er "liebe" die Switch und habe vor allem mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild viel Spaß. Sein Rennspiel wird aber vorerst nicht auf der jüngsten Nintendo-Konsole an den Start gehen.

"Wäre das eine Plattform, auf der Need for Speed Payback laufen würde? Ich wüsste nicht, warum das nicht der Fall sein sollte, aber wir beschäftigen uns damit im Moment nicht", so Nilsson kurz und knapp.

Falls ihr das neueste Action-Rennspiel von EA spielen wollt, werdet ihr demnach auf PC, PS4 oder Xbox One ausweichen müssen. Alle drei Versionen werden ab dem 10. November dieses Jahres im Handel erhältlich sein.