Need for Speed

Noch vor dem hauseigenen Event EA Live wird Electronic Arts das nächste Need for Speed enthüllen. Mittlerweile ist der Termin bekannt. Morgen Nachmittag ist es soweit.

Dass ein neues Need for Speed in Entwicklung ist, ist schon länger bekannt. In den vergangenen Tagen wurden über den offiziellen Twitter-Account der Rennspiel-Reihe erste Teaser-Bilder gepostet. Nun wurde der Termin der offiziellen Enthüllung des nächsten Need for Speed bekannt gegeben. Bereits morgen, am 2. Juni 2017 um 15 Uhr deutscher Zeit ist es soweit.

Welche Details Electronic Arts und Entwickler Ghost Games im Zuge des „Full Reveal“ bekannt verraten, geht aus dem Ankündigungs-Bild nicht hervor. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass zumindest ein erster Trailer des Nachfolgers zum Need-for-Speed-Reboot von 2015 gezeigt wird. Weiteres Material könnte im Zuge des EA-Live-Events und der zugehörigen Pressekonferenz von Electronic Arts folgen.

Aufgrund der auf den veröffentlichten Teaser-Bildern zusehenden Stadt-Silhouette wird bereits über den Schauplatz des neuen Need for Speed spekuliert (Zur News: Setting angedeutet). Die meist genannte Möglichkeit ist dabei Las Vegas oder ein an die Casino-Stadt angelehnter Schauplatz. Neben dem Setting ist bisher auch der konkrete Name des nächsten Need for Speed unbekannt. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass dieser morgen bekannt gegeben wird.