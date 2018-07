Ab dem 07. September wird das neue NBA Live 19 für PS4 und Xbox One erhältlich sein. Der Basketball-Titel bekommt dabei auch ein nagelneues Feature spendier; im Vorfeld wird es außerdem eine spielbare Demo geben.

Electronic Arts hat ein weiteres nagelneues Feature für das kommende NBA Live 19 bestätigt. Der Konsolentitel lässt euch demnach erstmals innerhalb des Franchise auch weibliche Basketball-Spielerinnnen erstellen.

So könnt ihr einen weiblichen Charakter erschaffen, um anschließend mit diesem den Karrieremodus "The Rise" zu bewältigen. Dazu können auch eigene Gesichter eingescannt und verwendet werden; der Spieler soll dabei so akkurat wie möglich dargestellt werden. Soweit war das Scan-Feature bereits bekannt, bisher aber auf männliche Gesichter beschränkt; jetzt kommen also auch Frauen zum Zug.

Nach dem Scanvorgang könnt ihr 30 verschieden Kopfformen auswählen und Hunderte von Haarfrisuren für den Charakter wählen. Weitere Individualisierungsoptionen sind Spielposition, Größe und Gewicht. Die Größe ist laut EA Sports auch in Abhängigkeit von der gewählten Position begrenzt.

Wer sich von NBA Live 19 vor einem Kauf der Vollversion überzeugen möchte, wird das anhand einer spielbaren Demo tun können. Diese wurde nun für den 24. August 2018 bestätigt; dann können bereits weibliche Charaktere erstellt werden.