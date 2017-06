Gameplay-Feature "The One" erklärt + Demo angekündigt

Electronic Arts wagt nach den gescheiterten letzten Versuchen einen neuen Anlauf mit NBA Live. Auf der EA-Play-Pressekonferenz hat man eine neue Spielmechanik vorgestellt und eine Demo angekündigt.

Im Zuge seiner heutigen EA-Play-Konferenz haben die Macher von EA Tiburon einen ersten Trailer zum neuen NBA Live 18 vorgestellt. Gleichzeitig ging man etwas näher auf die neue Spielmechanik namens "The One" ein.

So werdet ihr künftig den Respekt und andere Gegenstände nicht nur in Ligaspielen verdienen können, sondern auch im Street-Modus. Eure Aktionen im Street-Play sollen direkt auch euer Ligaspiel beeinflussen. Weitere Details zu diesem Feature sollen in Zukunft bekanntgegeben werden.

Darüber hinaus hat man zudem bestätigt, dass es im Laufe des August eine spielbare Demo von NBA Live 18 geben soll. Eure dort gemachten Fortschritte sollen dann auch in das fertige Spiel übernommen werden können. Der Release des Spiels ist für PS4 und Xbox One geplant; zudem wird es eine Mobile-Variante für Android und iOS geben.

NBA Live 18 - E3 2017 Announcement Trailer Electronic Arts und EA Sports wagen einen neuen Anlauf und haben NBA Live 18 offiziell angekündigt und auch anhand eines Trailers gezeigt.

