Electronic Arts und EA Sports haben noch nicht aufgegeben, wieder mit einem Basketball-Titel Fuß zu fassen, um sich gegen die erfolgreiche NBA-2K-Reihe von 2K Sports zu behaupten. Der neue Teil von NBA Live wird aber länger als geplant auf sich warten lassen.

Screenshot aus dem letzten Ableger NBA Live 16

Bereits im vergangenen Jahr war bestätigt worden, dass das nächste NBA Live erst in 2017 erscheinen wird. Am Rande der Bekanntgabe aktueller Geschäftszahlen hat sich EA nun abermals zur Thematik geäußert. Dabei bestätigte man grundsätzlich den geplanten Release in diesem Jahr, allerdings wird die Veröffentlichung später als zunächst gedacht über die Bühne gehen.

Laut EA-CEO Andrew Wilson wird das nächste NBA Live frühestens im Herbst 2017 veröffentlicht. Damit wird der Titel dann wieder in direkte Konkurrenz zu NBA 2K18 treten müssen. Zuletzt war das Spiel noch für das vierte Quartal des aktuellen Geschäftsjahres geführt worden, welches am 31. März endet. Der Publisher gönnt dem Entwicklerteam also rund ein halbes Jahr mehr Entwicklungszeit.

"Wir sind mit NBA Live auf einer Reise gewesen", bezieht sich Wilson auf die mit vielen Problemen konfrontierte Entwicklung der Reihe in der jüngeren Vergangenheit. "Wir wollen etwas abliefern, das wirklich innovativ ist. Es ist wirklich, wirklich gut - wirklich spaßig." Ob die Euphorie begründet ist, und ob das Spiel als NBA Live 18 in die Läden kommen wird, werden wir im weiteren Jahresverlauf erfahren.